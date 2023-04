Jonker neemt 'uitstekende speelster' Beerensteyn vele gemiste kansen niet kwalijk

Andries Jonker wil na de 0-1-oefennederlaag van de Oranjevrouwen tegen Duitsland niet met een beschuldigende vinger naar Lineth Beerensteyn wijzen. De bondscoach zag de spits een aantal grote kansen missen in Sittard.

Nederland had op basis van de kansen moeten winnen, maar ging onderuit door een treffer van Sydney Lohmann. Uitgerekend Beerensteyn verloor de Duitse uit het oog bij een corner.

"Als ze drie uit drie of vier uit vier loopt, dan win je makkelijk. Maar zo eenvoudig is het niet. Vandaag had ze het niet op haar heupen", zei Jonker voor de camera van de NOS over de gemiste kansen van Beerensteyn.

Al te hard wilde hij niet zijn. "Ik moet speelsters niet laten vallen op grond van een paar gemiste kansen of een verkeerde actie. Lineth is een uitstekende speelster. De vorige keer waren we hartstikke enthousiast over haar."

Jonker koos voor een alternatieve tactiek en sprak van een "uitstekende wedstrijd". "We wilden aan onszelf laten zien dat we op de goede weg zijn. Want dat zíjn we."

Lineth Beerensteyn baalt na wéér een gemiste kans. Foto: ANP

Beerensteyn: 'We mogen trots zijn'

Beerensteyn wilde niet te lang stilstaan bij haar gemiste kansen. "Het feit dat we zoveel in de gelegenheid zijn gekomen is tegen een topland als Duitsland al een heel grote stap. Daar mogen we absoluut trots op zijn", zei ze.

"Of ik verwacht had zoveel kansen te krijgen? Eerlijk gezegd niet, al voelde ik op een gegeven moment dat de kansen zouden komen. Ik denk dat Duitsland een beetje onder de indruk van ons was. Dat hebben wij met dominant spel voor elkaar gekregen."