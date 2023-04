Groningen ziet degradatie nog dichterbij komen door verlies tegen matig Utrecht

FC Groningen is er vrijdag opnieuw niet in geslaagd om de weg omhoog te vinden in de Eredivisie. De 'Trots van het Noorden' verloor in een matig duel van FC Utrecht (1-2) en ziet degradatie nog dichterbij komen.

Door het verlies is de kans op lijfsbehoud weer verder afgenomen voor FC Groningen, dat sinds het jaar 2000 onafgebroken in de Eredivisie speelt. De achterstand op de veilige plekken blijft zeven punten en kan later dit weekend verder oplopen.

Het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht was er één tussen twee kwakkelende ploegen en dat was ook aan het spel af te zien. Ook het geblesseerd uitvallen van Othmane Boussaid, Ramon Hendriks, Taylor Booth (allen FC Utrecht) en Jetro Willems (FC Groningen) kwam voor rust het spel niet ten goede.

In de tien minuten durende blessuretijd maakte FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas met een subtiele voetbeweging de 0-1, waarna Oliver Antman namens de thuisploeg nog voor het rustsignaal voor de gelijkmaker zorgde. Het was voor beide ploegen hun eerste doelpoging tussen de palen.

Bas Dost kroonde zich na rust tot matchwinner in Groningen. Foto: Pro Shots

Gouden wissel FC Utrech-trainer Silberbauer

Na rust had FC Utrecht het betere van het spel en dat leverde het verdiende winnende doelpunt op. Uitgerekend Bas Dost, die opvallend genoeg voor Eredivisie-topscorer Douvikas het veld in was gekomen, stond een kwartier voor tijd op de goede plek om binnen te tikken: 1-2.

Het betekent voor FC Utrecht de eerste zege sinds 24 februari op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-3). Sindsdien werd er in de beker verloren van SV Spakenburg en werden ook de Eredivisie-duels met Fortuna Sittard, NEC, Go Ahead Eagles en FC Volendam niet gewonnen.

Voor FC Groningen nemen de zorgen na de nederlaag alleen maar toe. Er zijn nog maar zes duels over om degradatie af te wenden. Bovendien kunnen de concurrenten later dit weekend de problemen van de ploeg van trainer Dennis van der Ree verder vergroten.