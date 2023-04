PEC Zwolle moet promotiefeest uitstellen, titelconcurrent Heracles verliest ook

PEC Zwolle heeft vrijdag een eerste kans op promotie naar de Eredivisie aan zich voorbij zien gaan. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie ging met 4-2 onderuit bij FC Eindhoven. Geluk bij een ongeluk was dat titelconcurrent Heracles Almelo ook verloor.

Achtervolger Heracles was in een erg vermakelijke wedstrijd niet opgewassen tegen De Graafschap: 5-3. Ook hier was de ruststand 2-2. In de tweede helft zorgde Jeffry Fortes namens de thuisclub voor de 4-3 en was het laatste woord diep in blessuretijd met een rake penalty aan Charlison Benschop.