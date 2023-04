Gemiste kansen breken Oranjevrouwen op in WK-test tegen Duitsland

De Oranjevrouwen hebben vrijdag een onverdiende oefennederlaag geleden tegen Duitsland. Nederland stapelde kans op kans in de WK-test in Sittard, maar voelde het gemis van de geblesseerde topschutter Vivianne Miedema en zag de tegenstander wel scoren: 0-1.

Vooral Lineth Beerensteyn beleefde een vervelende avond. De aanvaller van Juventus verscheen vier keer alleen voor de keeper, maar schoot telkens tegen de Duitse keeper op. Daniëlle van de Donk trof ook nog eens de binnenkant van de paal.

Aan de andere kant was het wel raak via Sydney Lohmann, die vlak na rust scoorde uit een hoekschop waarbij uitgerekend Beerensteyn haar directe tegenstander was. Damaris Egurrola kreeg in de slotfase nog de opgelegde kans op de 1-1, maar miste ook.

Zo leed een sterker Nederland een onnodige nederlaag tegen Duitsland en werd het gemis van Miedema duidelijk gevoeld. De topspits van Arsenal is uitgeschakeld door een zware knieblessure en mist het WK. Bondscoach Andries Jonker zoekt al langer naar de ideale oplossing voor haar absentie in Australië en Nieuw-Zeeland, waar van 20 juli tot en met 20 augustus het mondiale eindtoernooi wordt gehouden.

Voor Stefanie van der Gragt was het ondanks de nederlaag in Sittard een bijzondere wedstrijd. De dertigjarige verdediger van Internazionale speelde tegen Duitsland haar honderdste interland voor Oranje. De Noord-Hollandse maakte in 2012 haar interlanddebuut en deed sindsdien aan bijna alle grote toernooien mee, waaronder het gewonnen EK van 2017 in eigen land.

Nederland speelt dinsdag nog een oefeninterland. Dan is Polen de tegenstander. Daarna komen de Oranjevrouwen pas in juni weer bij elkaar, als de voorbereiding op het WK begint. Vlak voor vertrek naar Australië volgt nog een uitzwaaiwedstrijd in Kerkrade tegen België.

Ook Lieke Martens kwam niet tot scoren. Foto: ANP

Programma Oranjevrouwen richting WK Dinsdag om 20.00 uur: Nederland-Polen (Rotterdam)

2 juli om 20.45 uur: Nederland-België (Kerkrade)

Beerensteyn mist kans op kans

Jonker wilde tegen Duitsland zien of Oranje ook op aankomende WK tegen een topland in een 5-3-2-opstelling kan spelen, na een eerder geslaagd experiment tegen Denemarken (2-0). Sherida Spitse speelde daarom als centrumverdediger, Lieke Martens en Beerensteyn waren de spitsen en opvallend genoeg stond rechtsbuiten Victoria Pelova opgesteld als rechtervleugelverdediger.

Nederland kwam in de eerste helft prima uit de verf in het nieuwe systeem en verzuimde toen al te scoren. Na een openingsfase zonder kansen dook Beerensteyn alleen op voor Merle Frohms, maar zij schoot tegen de Duitse keeper op. Vlak voor rust gebeurde dat opnieuw. Tussendoor kopte Duitsland via Tabea Wassmutth nipt over.

Direct na de aftrap voor de tweede helft hielp Beerensteyn weer een enorme kans om zeep. De spits kon alleen op het doel af na een verkeerde terugspeelbal, maar opnieuw stuitte ze op de keeper. In de rebound dacht Van de Donk te scoren met een listig lobje, maar haar inzet belandde op de binnenkant van de paal.

De gemiste kansen van met name Beerensteyn kwamen Oranje duur te staan. Lohmann kopte in de 53e minuut raak uit een hoekschop, waarbij ze uitgerekend Beerensteyn aftroefde in de lucht. Het was een van de weinige kansen van Duitsland in Sittard.