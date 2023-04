Clubloze Royston Drenthe (35) gaat weer voor amateurs Kozakken Boys spelen

Delen via E-mail

Royston Drenthe gaat weer aan de slag in Nederland. De eenmalig Oranje-international, die zaterdag 36 jaar wordt, gaat vanaf volgend seizoen voor de tweede keer aan de slag bij tweededivisionist Kozakken Boys. Hij heeft er voor één seizoen getekend.

Drenthe vertoefde de afgelopen jaren in het Spaanse Murcia, waar hij voor verschillende kleinere profclubs speelde. Sinds eind 2022 was hij clubloos. In de afgelopen tijd trainde hij al mee bij Kozakken Boys, waarbij de focus vooral op fit worden lag.