Inter grijpt door late toevalstreffer van uitgerekend Candreva weer naast winst

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben vrijdag op een dramatische manier naast een langverwachte overwinning gegrepen met Internazionale. Op bezoek bij Salernitana werd het 1-1, uitgerekend door een late prachtgoal van voormalig Inter-speler Antonio Candreva.

Inter was heer en meester in Stadio Arechi en kreeg kans op kans. Meermaals was 'WK-keeper' Guillermo Ochoa een sta-in-de-weg. Het leek bij een vroeg (en fraai) doelpunt van voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens te blijven.

Bij het ingaan van de extra tijd ging het alsnog mis. Een bal van de 36-jarige Candreva was als voorzet bedoeld, maar viel over voormalig Ajax-keeper André Onana bij de tweede paal prachtig binnen.

Het was voor Inter pijnlijk dat uitgerekend Candreva scoorde. De veelvoudig Italiaans international kwam tussen 2016 en 2021 tot 151 wedstrijden voor de Italiaanse topclub.

Inter won op 5 maart voor het laatst

De zege op Salernitana was voor Inter zeer welkom geweest. De topclub wacht in alle competities nu al zes wedstrijden op een overwinning. Op 5 maart werden thuis tegen Lecce (2-0) voor het laatst drie punten gepakt.

Bij Inter was De Vrij aanvoerder in plaats van Marcelo Brozovic, die op de bank zat. De Vrij speelde net als Dumfries de hele wedstrijd. Oud-Feyenoorder Tonny Vilhena werd bij Salernitana tien minuten voor tijd gewisseld. De in Haarlem geboren Nigeriaans international William Troost-Ekong kwam na ruim een uur in het veld bij de thuisploeg.

Inter is na 29 wedstrijden de nummer drie van de Serie A. De 'Nerazzurri' kunnen de landstitel uit hun hoofd zetten, want Napoli is dit seizoen ongenaakbaar. De tweede plek is nog wel een optie.