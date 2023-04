Oranjevrouwen beginnen met Spitse en Beerensteyn aan WK-test tegen Duitsland

De Oranjevrouwen treden vrijdag met aanvoerder Sherida Spitse aan in de oefeninterland tegen Duitsland (aftrap 20.00 uur). Het duel in Sittard is voor Nederland de belangrijkste test richting het WK van komende zomer.

De 32-jarige Spitse zat in de afgelopen twee oefeninterlands tegen Oostenrijk in maart nog op de bank. Toen gaf bondscoach Andries Jonker de voorkeur aan Damaris Egurrola en Jackie Groenen als controlerende middenvelders. Groenen is er deze interlandperiode niet bij vanwege een blessure.

Hoogstwaarschijnlijk speelt Spitse tegen Duitsland als een van de drie centrale verdedigers in een 5-3-2-opstelling. Jonker kwam eerder al met het plan met vijf verdedigers tegen toplanden te spelen. Duitsland is de nummer twee van de wereldranglijst en reikte vorig jaar tot de finale van het EK.

Lineth Beerensteyn en Jill Roord zijn de twee spitsen. Beerensteyn lijkt daarmee de concurrentiestrijd met Eredivisie-topscorer Fenna Kalma gewonnen te hebben. Roord zit voor het eerst sinds oktober weer bij Oranje. Lieke Martens bestrijkt de gehele linkerflank.

Voor Stefanie van der Gragt belooft het een bijzondere wedstrijd te worden. Zij speelt tegen Duitsland haar honderdste interland. De dertigjarige Van der Gragt maakte in maart 2012 haar interlanddebuut en miste sindsdien alleen het EK van 2013.

Nederland-Duitsland begint vrijdag om 20.00 uur in het stadion van Fortuna Sittard. Dinsdag speelt de ploeg van Jonker nog een oefeninterland. Dan is Polen de tegenstander in het onderkomen van Sparta Rotterdam (aftrap 20.00 uur).

Programma Oranjevrouwen richting WK Vrijdag om 20.00 uur: Nederland-Duitsland (Sittard)

Dinsdag om 20.00 uur: Nederland-Polen (Rotterdam)

2 juli om 20.45 uur: Nederland-België (Kerkrade)