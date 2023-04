Feyenoord grijpt in na aanstekerincident: het hele veld afgeschermd met netten

Feyenoord heeft vrijdag besloten om tijdens de resterende Eredivisie-wedstrijden van dit seizoen het hele veld af te schermen met netten. Komende zondag zullen de netten al zijn neergezet voor het duel met RKC Waalwijk.

De verscherpte maatregelen zijn door de voetbalbond genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen van woensdag in de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Ajax. Ajacied Davy Klaassen werd tijdens een opstootje in De Kuip geraakt door een aansteker.

Feyenoord is in gesprek met ESPN om "een zo goed mogelijke beeldregistratie te realiseren". Door de netten moesten de camera's eerder dit seizoen anders opgesteld worden.

In de Eredivisie komt Feyenoord nog vier keer in actie op eigen veld. De Rotterdammers zijn ook nog actief in de Europa League. In het thuisduel met AS Roma heeft Feyenoord besloten om vak Z leeg te laten. Dat is het gedeelte van het stadion waaruit woensdag de aansteker werd gegooid.