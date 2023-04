Verdachte van aanstekerincident bij Feyenoord-Ajax wordt ernstig bedreigd

De man die woensdag in De Kuip vermoedelijk een aansteker op het hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen gooide, wordt ernstig bedreigd. De 32-jarige Feyenoord-aanhanger uit Roelofarendsveen is inmiddels vrijgelaten, maar moet zich nog wel voor de politierechter verantwoorden.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) houden de bedreigingen scherp in de gaten. "Dit incident roept heftige emoties op, maar we wijzen erop dat het bedreigen van personen of voor eigen rechter spelen een strafbaar feit is", schrijft het OM in een persbericht.

Klaassen liep bij het incident woensdag in de 62e minuut van de halve finale van de KNVB-beker een hoofdwond op. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd een half uur stil.

De verdachte werd kort na het incident opgepakt in De Kuip. Dat bij geweld in het stadion zo snel al een verdachte wordt aangehouden, is vrij uitzonderlijk. De man zat twee nachten vast. Ajax, dat met 1-2 won in De Kuip, deed aangifte.

Verdachte beschuldigd van mishandeling

De man wordt beschuldigd van mishandeling. Hij heeft daarnaast een gebiedsverbod gekregen voor alle stadions in Nederland waar op dat moment een wedstrijd in het betaald voetbal wordt gespeeld. Het verbod gaat twee uur voor aanvang van een duel in en eindigt twee uur na afloop.

De politie hield na De Klassieker in totaal 22 mensen aan die zich zouden hebben misdragen in De Kuip. Alle 22 zijn inmiddels vrijgelaten.