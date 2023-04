Toon Gerbrands gaat Vitesse-directie 'op de achtergrond' bijstaan

Toon Gerbrands gaat de directie van Vitesse "op de achtergrond" bijstaan. De 65-jarige bestuurder gaat interim-directeur Peter Rovers en de rest van de organisatie als coach ondersteunen, meldt de Arnhemse club vrijdag.

"Met Gerbrands, Bert Roetert en Peter van Bussel beschikken we over een inhoudelijk sterk expertteam, met uiteenlopende specialismen", zegt Rovers op de website van Vitesse. "We kunnen er niet omheen dat het lastige tijden zijn, maar gaan volle bak aan de slag om onze situatie op alle fronten te verbeteren en de juiste koers in te zetten."

Gerbrands heeft twintig jaar ervaring als algemeen directeur in het betaald voetbal. Hij was van 2002 tot 2014 actief voor AZ. Daarna bekleedde hij dezelfde functie van 2014 tot 2022 bij PSV. In Eindhoven werkte hij al samen met Rovers en de huidige Vitesse-trainer Phillip Cocu.

De komst van Gerbrands bij Vitesse volgt een dag na het definitieve vertrek van Pascal van Wijk als algemeen directeur. Van Wijk, die al een aantal weken ontbrak wegens ziekteverlof, wordt tijdelijk vervangen door commercieel directeur Rovers.

Vitesse kwam in de laatste zes competitieduels niet tot winst. Foto: Pro Shots

Vitesse wacht nog op goedkeuring overname

Vitesse bereikte onlangs na een juridisch gevecht alsnog overeenstemming met de eigenaar van het GelreDome over een huursom voor het stadion. Vitesse blijft tot minimaal 2030 in het GelreDome voetballen.

De KNVB buigt zich ondertussen over de voorgenomen overname van Vitesse. De club uit Arnhem wacht op goedkeuring van de overname door de Common Group, de Amerikaanse investeringsmaatschappij van Coley Parry. Hij wil de Rus Valeri Oyf opvolgen als eigenaar van Vitesse. Oyf besloot vorig jaar na de Russische militaire inval in Oekraïne zijn aandelen te verkopen.

Volgens Rovers zit er schot in de overname. "Inmiddels is ook de volgende stap gezet; het volledige pakket aan documenten is deze week ingediend bij bureau licentiezaken van de KNVB. De leden van de licentiecommissie zullen medio april bij elkaar komen om zich over de aangeleverde stukken te buigen."