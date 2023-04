Slot denkt niet dat bekerechec doorwerkt bij Feyenoord: 'Ik zie de juiste energie'

Arne Slot verwacht niet dat de pijnlijke bekeravond van woensdag doorwerkt in de Eredivisie. De trainer van Feyenoord heeft - buiten het aanstekerincident met Ajacied Davy Klaassen - een goed gevoel overgehouden aan de halve finale en wil vooral vooruitkijken.

"Op de vrije dag na de wedstrijd blijf je als speler vaak lang in de nederlaag hangen", vertelde Slot vrijdag op zijn persconferentie richting het thuisduel met RKC. "Maar als je vandaag weer samen op het veld staat, voel je de energie die nodig is om er zondag weer klaar voor te zijn."

Slot keek op zijn vrije dag het verloren duel met Ajax terug en hield daar een goed gevoel aan over. "Als je het incident achterwege laat en kijkt wat er op het veld gebeurd is, dan ben ik van mening dat we het toernooi met opgeheven hoofd hebben verlaten", zei de trainer van de koploper.

"Uiteindelijk verlies je niet lullig ergens in de achtste finales, maar je gaat eruit tegen de regerend landskampioen. En als je dan ook ziet dat zij zich aan ons hebben aangepast en meer aan het tijdrekken zijn dan aan het voetballen, dan is dat een waardig afscheid."

"Uitgezonderd van het incident natuurlijk", benadrukte Slot, die er verder niet te veel meer over wilde zeggen. "Ik heb me woensdag uitgesproken en vind dat het nu aan andere mensen is om erover te praten. Ik denk dat de trainer van Feyenoord het nu over RKC moet hebben."

Lutsharel Geertruida was vorig weekend nog toeschouwer bij Sparta Rotterdam-Feyenoord. Foto: Pro Shots

Geertruida weer terug bij Feyenoord

Feyenoord kan zondag tegen RKC weer beschikken over Lutsharel Geertruida, die tijdens de interlandperiode geblesseerd raakte. "Hij wilde woensdag al bij de selectie zitten, maar dat vonden de medische staf en ik nog te riskant", zei Slot.

De Feyenoord-trainer is op zijn hoede voor een misstap tegen RKC, dat volgens hem "een heel goede ploeg met een goede trainer" is. Eerder dit seizoen had Feyenoord het lang moeilijk tegen het elftal van trainer Joseph Oosting. Feyenoord won dankzij een rake strafschop met 0-1.

Het is volgens Slot een voordeel dat voormalig Feyenoord-spits Michiel Kramer geschorst is en zondag ontbreekt in De Kuip. "Dat is prettig voor ons", vertelde hij. "Kramer is een van de spelers van RKC die een verleden bij een topclub heeft en nu weer helemaal tot bloei komt."

Feyenoord-RKC begint zondag om 20.00 uur in De Kuip. In dat duel kan Feyenoord een nieuwe stap naar de landstitel zetten. De voorsprong op achtervolgers Ajax en PSV bedraagt op dit moment acht punten.