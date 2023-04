Van Nistelrooij hekelt homofobe spreekkoren: 'Verlang terug naar hi-ha-hondenlul'

Ruud van Nistelrooij is diep teleurgesteld in de supporters van Spakenburg die Xavi Simons lastigvielen met homofobe spreekkoren in de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV. De 46-jarige coach roept fans op om weer van het voetbal te gaan genieten.

"Voor mij is homo geen scheldwoord", zei Van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie over de spreekkoren die Simons naar het hoofd geslingerd kreeg. "Het is geen issue of je homo of hetero bent, maar het wordt wel zo gebruikt. Dit soort spreekkoren moet je niet willen."

Supporters van Spakenburg richtten zich dinsdag tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV met spreekkoren op Simons. Ze zongen meerdere keren: "Xavi Simons is homo." Ook directieleden van PSV kregen op de tribune te maken met dat soort teksten en andere verwensingen.

Van Nistelrooij verlangt terug naar de tijd dat er nog "beschaafd" werd gescholden. "Ga eens genieten van het spelletje en wees niet bezig met aanstekers gooien en spelers kwetsen. Moedig je team aan en fluit de tegenstander lekker uit. Ik verlang terug naar de tijd van hi-ha-hondenlul. Dat was een heerlijke tijd."

Xavi Simons was dinsdag het mikpunt van homofobe spreekkoren. Foto: Pro Shots

'Het heeft met een maatschappelijk probleem te maken'

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Spakenburg schreef PSV een boze brief naar de KNVB. De Eindhovense club was extra boos, omdat Simons halverwege februari in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht ook al met homofobe spreekkoren was geconfronteerd.

Volgens Van Nistelrooij speelt het probleem ook buiten het voetbalstadion. "Het heeft met een maatschappelijk probleem te maken. Je ziet dat spelers ook op sociale media niet meer veilig zijn. Als clubs besteden we er genoeg aandacht aan. Het is nu aan de instanties om met oplossingen te komen. Dan kunnen wij weer focussen op het spel."