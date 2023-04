Van Halst blijft als rvc-lid Ajax analist, maar schuift niet meer aan bij Rondo

Jan van Halst blijft actief als analist bij Ziggo Sport, ook nu hij lid wordt van de raad van commissarissen van Ajax. Dit zei een woordvoerder van de zender vrijdag tegen het ANP. De oud-middenvelder zal alleen niet meer aanschuiven bij Rondo en Ziggo Sport Voetbal Café.

"Van Halst is al jarenlang een gerespecteerd voetbalanalist bij Ziggo Sport. We zijn overeengekomen dat hij die werkzaamheden zal blijven vervullen. Daar zijn we als belangrijke voetbalzender verheugd over", laat de woordvoerder weten.