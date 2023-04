Herstelde Benítez keert tegen Excelsior meteen terug op doel bij PSV

Walter Benítez maakt zaterdag zijn rentree bij PSV. De Argentijnse doelman is hersteld van zijn knieblessure en krijgt in de Eredivisie-wedstrijd tegen Excelsior meteen een basisplaats, vertelde trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie.

De 30-jarige Benítez stond ruim een maand aan de kant en werd vervangen door Joël Drommel. De 26-jarige Drommel is dit seizoen in de KNVB-bekerwedstrijden wel de eerste keus en staat in de finale tegen Ajax op 30 april ook in de basis.