Heerenveen-keeper Noppert mist mogelijk rest van seizoen door liesoperatie

Andries Noppert kan de rest van het seizoen mogelijk niet meer in actie komen voor sc Heerenveen. De doelman van Oranje op het WK in Qatar ondergaat binnenkort een liesoperatie, meldt de Friese club vrijdag.

Volgens Heerenveen is het onduidelijk of Noppert dit seizoen nog in actie kan komen. Xavier Mous is sinds de afwezigheid van de vijfvoudig Oranje-international eerste doelman bij de ploeg van coach Kees van Wonderen.