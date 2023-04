FC Den Bosch biedt met ludiek cadeau excuses aan voor 13-0-verlies in Zwolle

FC Den Bosch heeft op ludieke wijze excuses gemaakt aan de supporters die vorige maand waren meegereisd naar de met 13-0 verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De fans die in het uitvak zaten, kregen onlangs een cadeautje van de Brabantse club.

De supporters kregen een blauwe sleutelhanger, met daarop in witte letters de Brabantse tekst "Dè was kut! Mar ik war d'r bij!".

Ook kregen de fans een brief van algemeen directeur Tommie van Alphen. "Nou, dat was me het potje wel, een kleine maand geleden in die Hanzestad aan de IJssel...", schrijft hij.

"Tot hilariteit van sommige buitenstaanders en ronduit teleurstelling van alle direct betrokkenen. Het was een rare wedstrijd. We weten wat verliezen is, maar dit was zelfs voor FC Den Bosch-begrippen nogal veel."

De 13-0-nederlaag was de grootste uitslag op het tweede Nederlandse niveau ooit. Daarnaast evenaarde PEC de grootste overwinning in het betaald voetbal.

'Als je op je Bossche bek gaat, kun je het beter goed doen'

Van Alphen probeert de supporters in de brief op te beuren. "Als je op je Bossche bek gaat, kun je het beter goed doen. Jij was erbij. Je stond erbij en keek ernaar. Als alles lukt, is het leven maar saai."

"Er schuilt meer belofte in die teleurstelling. Dus als we straks wel iets te vieren hebben, kun jij zeggen: dat was toen en dit is nu. Successupporter ben je voor even, FC'er voor het leven."

De monsternederlaag in Zwolle leidde tot het ontslag van trainer Jack de Gier. FC Den Bosch presenteert maandag zijn opvolger. Naar verluidt wordt Tomasz Kaczmarek de nieuwe trainer.