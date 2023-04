Memphis roept spelers als Mbappé en Neymar op racisme samen aan te pakken

Delen via E-mail

Memphis Depay heeft vrijdag op Instagram vele voetballers opgeroepen het racisme in de wereld gezamenlijk aan te pakken. De aanvaller van Atlético Madrid en het Nederlands elftal deed dat met een foto van Romelu Lukaku, die dinsdag racistisch werd bejegend door aanhangers van Juventus.

"Blind en doof voor de wereld, maar nooit voor racisme", schrijft de 29-jarige Memphis. "Het wordt tijd dat alle atleten zich met elkaar verbinden, zodat we deze ziekte kunnen aanpakken zoals het hoort. Als we eenmaal samenkomen, kunnen we dingen echt veranderen. Al die zakelijke instanties gaan het niet voor ons doen."