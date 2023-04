Koeman en negentien andere prominenten in nieuwe voetbalraad UEFA

Ronald Koeman maakt deel uit van een nieuwe voetbalraad van de UEFA. De bondscoach van Oranje gaat in die rol voorstellen doen voor de ontwikkeling van de sport. Dat doet hij samen met negentien andere prominenten uit de voetbalwereld.

De eerste vergadering van de voetbalraad van de UEFA is 24 april in Nyon, rond de finale van de Youth League. De prominenten krijgen een adviserende rol. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond kan de voorstellen over reglementswijzigingen of de organisatie van het voetbal omzetten in nieuw beleid.