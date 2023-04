Wiegman jubelt om nieuwe prijs én nuttige WK-lessen: 'Voel me bevoorrecht'

Sarina Wiegman is uiteraard dolblij met de zege die ze donderdagavond met Engeland boekte op Brazilië in de eerste Finalissima voor vrouwen. Een prettige bijvangst voor de bondscoach van de 'Lionesses' is dat ze met het oog op het WK van komende zomer ook veel wijzer is geworden.

"Het was een fantastische wedstrijd, waarin we verschillende fases doormaakten", vertelt Wiegman aan ITV. Engeland maakte voor rust indruk, maar beleefde na de hervatting moeilijke momenten. Vlak voor tijd liet Brazilië de gelijkmaker aantekenen. Uiteindelijk trok Engeland via een strafschoppenserie aan het langste eind.

"De tweede helft verliep heel anders dan de eerste helft. Hier kunnen we van leren in de aanloop naar het WK. Daarvoor was deze wedstrijd sowieso handig, maar we wilden natuurlijk ook heel graag deze prijs winnen."

De Zuid-Amerikaans kampioen werd voor rust af en toe onder de voet gelopen door de Europees kampioen. "We speelden echt goed en hadden meer doelpunten kunnen maken. In de tweede helft zetten zij veel vroeger druk en leden we veel balverlies. Een goede les."

De ploeg van Wiegman had deze week niet veel getraind op penalty's. "We hebben niet heel veel de kans gehad. We hebben woensdag geoefend en voor het EK hebben we er veel op getraind. We wisten wat we moesten doen en we hebben het goed gedaan."

Engeland probeert zich komende zomer voor het eerst tot wereldkampioen te kronen. Foto: Getty Images

Indrukwekkende cijfers Wiegman

Wiegman begon in september 2021 aan haar klus bij het Engelse team en is dertig wedstrijden later nog altijd ongeslagen. Tegenover 25 overwinningen staan slechts vijf gelijke spelen. Het doelsaldo van 138-10 is ronduit indrukwekkend.

De belangrijkste van die zeges werd vorig jaar zomer geboekt op Duitsland in de EK-finale op Wembley. "Ik voel me bevoorrecht", aldus Wiegman. "Ik werk elke dag met enorm veel plezier met deze ongelooflijke groep. Het is heel fijn dat iedereen bereid is elke dag te leren."