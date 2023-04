PEC Zwolle kan vanavond al promotie naar Eredivisie veiligstellen

Delen via E-mail

PEC Zwolle kan vanavond al promoveren naar de Eredivisie. De ploeg van Dick Schreuder moet daarvoor tijdens de 32e speelronde in de Keuken Kampioen Divisie zelf winnen bij FC Eindhoven en hopen dat Almere City FC in eigen huis verliest van Jong AZ.

In dat geval komt PEC Zwolle op 75 punten en blijft nummer drie Almere City steken op 56 punten, een kloof die niet meer te dichten zou zijn met dan nog zes speelrondes te gaan. Zowel de kampioen als de nummer twee promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie.

PEC Zwolle daalde vorig seizoen na een verblijf van tien jaar op het hoogste niveau af naar de tweede afdeling. 'De Blauwvingers' herstelden zich vorig seizoen onder de tussentijds ingestapte Schreuder knap van een dramatische start, maar zetten de inhaalrace te laat in om degradatie te voorkomen.

Met zeventien goals is Lennart Thy de productiefste speler in de selectie van Schreuder. Thomas van den Belt, die na dit seizoen naar Feyenoord vertrekt, heeft met dertien goals en acht assists eveneens een riant aandeel in de aanstaande promotie.