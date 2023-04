Wiegman pakt weer een prijs met Engelse voetbalsters door winst op Brazilië

Sarina Wiegman blijft maar prijzen pakken met de Engelse voetbalsters. De Nederlandse coach leidde haar ploeg donderdag naar winst in de eerste editie van de Finalissima voor vrouwen.

De Finalissima wordt ook wel de CONMEBOL-UEFA Cup of Champions genoemd. Het is één duel tussen de Europees kampioen en de Zuid-Amerikaans kampioen.

De Engelse voetbalsters namen het in de eerste vrouweneditie van deze wedstrijd op tegen Brazilië. Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord. Engeland won uiteindelijk via strafschoppen: 4-2.

Lang leek het erop dat Wiegman en haar speelsters de wedstrijd in de reguliere speeltijd zouden beslissen. Ella Toone had in de 23e minuut de score geopend, maar diep in de blessuretijd van de tweede helft kwam Brazilië langszij door een goal van invalster Andressa Alves.