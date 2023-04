Dallinga, Spierings en Van den Boomen met Toulouse naar Franse bekerfinale

Delen via E-mail

Een oranjegetint Toulouse heeft donderdag de finale van de Coupe de France bereikt. De Zuid-Franse club won met 1-2 van FC Annecy, dat uitkomt op het tweede niveau.

De Nederlanders Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Branco van den Boomen hadden een basisplaats bij Toulouse. Laatstgenoemde gaf de assist bij de 0-1, die werd gemaakt door de in Gorinchem geboren Marokkaan Zakaria Aboukhlal.

Alexy Bosetti tekende op slag van rust voor de gelijkmaker namens FC Annecy. De winnende treffer van Toulouse viel in de slotfase en kwam op naam van Farès Chaïbi. De in Leiderdorp geboren Bosniër Saïd Hamulic was vlak daarvoor bij de bezoekers binnen de lijnen gekomen.