Janssen en Roord met Oranje tegen 'hun' Duitsland in ultieme WK-test

Met de Oranjevrouwen treffen Jill Roord en Dominique Janssen vrijdag in de oefeninterland tegen Duitsland allerlei ploeggenoten van VfL Wolfsburg. Een heel ding was dat niet in de kleedkamer van de Duitse topclub. Janssen kan niet wachten om zich te meten met 'haar' spits in de grootste test voor het WK.

Roord kreeg na de vorige interlandperiode een telefoontje van bondscoach Andries Jonker. De middenvelder had de trainingsstage op Malta gemist en Jonker moest nog wat aan haar kwijt. "Let even op wat er gezegd wordt."

Met Roord, Janssen en ook Lynn Wilms heeft de bondscoach richting de oefeninterland tegen Duitsland uitstekende mollen in huis. De Duitse ploeg telt maar liefst negen speelsters van VfL Wolfsburg, de beste vrouwenclub van Duitsland.

Voor veel speelsters reden genoeg voor wat plagerijtjes. Maar niet bij Wolfsburg, waar Janssen aanvoerder is, Wilms de rechterkant bestrijkt en Roord net terug is van een voetbreuk. "Het viel allemaal mee", zegt Janssen. "Zondag zeiden we na de wedstrijd tegen elkaar: 'Tot vrijdag!' Dat was het."

Voor Janssen kent Duitsland weinig geheimen. De verdediger begon haar profcarrière in 2013 bij het Duitse Essen, omdat die ploeg op trainingskamp was bij haar Limburgse amateurclub Wittenhorst. Janssen vroeg of ze mocht meedoen en ze dwong uiteindelijk een profcontract af. Na een overstap naar Arsenal, waar ze vier jaar speelde, is ze sinds 2019 actief voor Wolfsburg.

Alexandra Popp is de bekendste Duitse ploeggenote van Janssen. De 32-jarige spits scoorde vorig jaar in de EK-finale tegen Engeland (1-2). "Ze is in topvorm en speelt met veel energie en veel power. Het wordt een superleuke uitdaging, omdat je tegen haar kunt checken hoe je er zelf voor staat op internationaal niveau."

Dominique Janssen (staand, derde van rechts) en Jill Roord (hurkend, uiterst links) nemen het op tegen tal van ploeggenoten van VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images

'Wij kunnen iedereen aan'

Datzelfde geldt voor de Oranjevrouwen. Jonker, die zelf voor Bayern München en VfL Wolfsburg werkte, probeert zijn speelsters sinds zijn komst in september ervan te overtuigen dat ze nog altijd iedereen kunnen verslaan. Ook al draaide het EK vorig jaar uit op een deceptie.

Met Duitsland staat de ploeg volgens hem een "ultiem testmoment" richting het WK te wachten. De afgelopen maanden oefende Nederland met wisselend succes tegen Europese middenmoters als Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen. "En dus moeten we nu kwaliteit en een plan op de mat leggen."

Roord denkt dat de achterstand op Duitsland nog goed te maken is. "Ja, zij zijn een van de favorieten voor het WK en wij niet. Maar ze zijn te verslaan als we ons spel goed spelen. Wij kunnen iedereen aan. De verschillen in het vrouwenvoetbal zijn niet megagroot."

Voor Esmee Brugts blijft een test op wereldniveau uit, doordat ze niet op tijd is hersteld van een blessure. Jonker baalt daarvan. In de zoektocht naar een nieuwe linksback was hij bij de linksbuiten van PSV uitgekomen. "Ik had graag willen zien hoe ze zich verhoudt tot ervaren Duitse topinternationals."

Wie Brugts gaat vervangen, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend wie in de spits speelt en hoe het middenveld eruit komt te zien bij afwezigheid van Jackie Groenen en de zeventienjarige selectiedebutant Wieke Kaptein. Na het eerste fluitsignaal om 20.00 uur in Sittard zal voor Jonker wel een hoop duidelijk worden richting het WK.