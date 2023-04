Juventus bestraft voor racisme fans bij goal Lukaku: deel stadion één duel dicht

Juventus is bestraft voor het racistische wangedrag van fans woensdagavond in het bekerduel met Inter. De Turijnse club mag in de thuiswedstrijd tegen Napoli op 23 april in een deel van het stadion geen toeschouwers toelaten.

Een aantal fans van Juventus misdroeg zich toen Inter-aanvaller Romelu Lukaku in de slotfase mocht aanleggen voor een strafschop. Ze maakten onder meer apengeluiden. Lukaku schoot de 1-1-eindstand binnen en liet daarop zijn boosheid blijken. De Belg kreeg hiervoor een tweede gele en dus rode kaart.

Juventus is donderdag bestraft voor het wangedrag van de fans. Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Serie A moet de zuidelijke tribune van het Allianz Stadium dicht blijven. Dat is het gedeelte waar de betreffende supporters zich bevonden. Het gaat om de wedstrijd tegen koploper Napoli op 23 april.

Er was veel ophef over de rode kaart voor Lukaku. Zijn manager Michael Yormark sprong direct voor hem in de bres. "De autoriteiten moeten deze mogelijkheid aangrijpen om racisme tegen te gaan, in plaats van het slachtoffer te straffen", schreef hij op Twitter.

De rode kaart is nog niet geseponeerd, waardoor Lukaku geschorst blijft voor de return tegen Juventus. Deze wedstrijd in de halve finales van de Coppa Italia wordt op 26 april in Milaan gespeeld.

