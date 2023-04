KNVB scherpt regels aan: duel voortaan definitief gestaakt als speler geraakt wordt

De KNVB heeft donderdag de maatregelen aangescherpt na de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax (1-2). De scheidsrechter zal een wedstrijd in de toekomst meteen definitief staken als een voetballer wordt geraakt door een voorwerp dat door toeschouwers is gegooid. De wedstrijd wordt ook niet meer hervat als een toeschouwer het veld betreedt en spelers of de arbitrage aanvalt.

De aankondiging van de KNVB is een direct gevolg van het incident waarbij Ajax-middenvelder Davy Klaassen woensdag in De Kuip gewond aan zijn hoofd raakte. De dertigjarige Ajacied kreeg een aansteker tegen zijn hoofd en liep een flinke hoofdwond op.

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot het duel tijdelijk te staken, maar koos er na overleg tussen beide ploegen wel voor om de wedstrijd uit te spelen. Klaassen keerde in eerste instantie nog terug in het veld, maar moest zich enkele minuten later alsnog laten wisselen omdat hij duizelig was.

"Als voorwerpen op het veld worden gegooid, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken", zo valt te lezen in de aangescherpte reglementen van de KNVB.