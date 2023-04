KNVB scherpt regels aan: duel definitief gestaakt als speler geraakt wordt

De KNVB heeft de regels aangescherpt na het wangedrag tijdens de halve finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi tussen Feyenoord en Ajax (1-2). De scheidsrechter zal een wedstrijd voortaan definitief staken als een voetballer is geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek gegooid. En als een toeschouwer het veld betreedt en de spelers of arbitrage aanvalt, wordt de wedstrijd ook niet hervat.

De aankondiging van de KNVB is een direct gevolg van een incident waarbij Ajax-middenvelder Davy Klaassen woensdag in De Kuip gewond raakte. De dertigjarige Ajacied kreeg een aansteker tegen zijn hoofd en ging bloedend van het veld.

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot het duel tijdelijk te staken, maar koos er na overleg tussen beide ploegen wel voor de wedstrijd uit te spelen. Klaassen keerde terug in het veld, maar moest zich enkele minuten later alsnog laten wisselen vanwege duizeligheid.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen hoopt dat "potentiële daders het door deze stappen niet langer in hun hoofd halen om de hoofdrolspelers op het veld" te belagen. "Daar zijn we helemaal klaar mee", benadrukt ze.

"Gisteravond hebben we allemaal een schandalig incident gezien waarbij een speler niet veilig was op het veld", zegt Van Leeuwen. "Dit incident staat helaas niet op zichzelf. Uiteraard hebben we het veroordeeld, want dit en ander wangedrag in de stadions mogen nooit normaal worden gevonden."