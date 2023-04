Politievakbond wil dat alle uit- en thuisfans geweerd kunnen worden bij risicoduels

Politievakbond ACP wil dat alle uit- en thuissupporters tijdens risicowedstrijden preventief geweerd kunnen worden. De bond eist een hardere aanpak nu het steeds vaker misgaat in het Nederlandse betaald voetbal.

"De politie staat al zwaar onder druk en door dit soort idioot gedrag wordt de druk alleen maar groter", zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg daags na de wantoestanden tijdens het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax tegen NU.nl.

"Als voetbalwedstrijden op deze manier een gewoonte worden, moeten de goede supporters maar onder de slechte lijden. Dat betekent dat we wat ons betreft - om de politiecapaciteit een beetje hanteerbaar te houden - in sommige gevallen geen uitsupporters meer moeten binnenlaten."

De voorzitter wil in uitzonderlijke gevallen nog een stap verder gaan. "Er moet per wedstrijd een risicoanalyse worden gemaakt. En als uit die analyse met de politiechef en het Openbaar Ministerie blijkt dat er veel risico is, moeten we ervoor kunnen zorgen dat er bij die wedstrijden helemaal geen supporters aanwezig zijn. Zo werkt het kennelijk met dit soort gasten."

Volgens Groeneweg zijn de huidige afspraken tussen clubs en de KNVB niet goed genoeg. "Dat komt vooral doordat die afspraken niet kunnen worden nageleefd. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk, daar hebben ze strakke afspraken gemaakt. Het verschil met Nederland is dat de afspraken daar ook worden nageleefd."

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in het bekertoernooi is woensdag tot twee keer toe onderbroken. Foto: ANP

'Er zal een belonings- en strafsysteem moeten komen'

Woensdagavond ging het in De Klassieker al na een halve minuut mis: supporters hadden zwaar vuurwerk afgestoken. Daardoor lag de wedstrijd minutenlang stil. In de tweede helft werd de wedstrijd voor een half uur onderbroken, omdat een toeschouwer een aansteker tegen het hoofd van Davy Klaassen had gegooid. De Ajax-middenvelder moest met een hoofdwond het veld verlaten.

Eerder pleitte politiechef Frank Paauw al voor een bonus-malussysteem. Daarbij worden fans die zich gedragen beloond en worden supporters die zich misdragen gestraft. Groeneweg vindt dat een goed idee. "Dat klinkt heel verstandig. Er zullen inderdaad een belonings- en een strafsysteem moeten komen", zegt de politievakbondvoorzitter, die ook wil dat er naar het vergunningensysteem gekeken wordt.

"Er is nu een voortdurende evenementenvergunning afgegeven. Voetbalwedstrijden worden betaald door de gemeente. Ik vind dat er geen doorlopende vergunning moet zijn, maar dat er per wedstrijd een vergunning gegeven moet worden. Zo kan de burgemeester per wedstrijd een afweging maken. Als het goed gaat, kan de beloning zijn dat er weer een langere vergunning komt. Maar in eerste instantie zou ik in een heel aantal gevallen zeggen dat er per wedstrijd een evenementenvergunning moet worden gegeven."

Volgens Groeneweg dwingt dat voetbalclubs om goed na te denken over "wat er echt aan de hand is". "En dan wordt duidelijk wie welke verantwoordelijkheid moet nemen. Want nu wordt het automatisch allemaal op het bordje van de politie gelegd. Dat is veel te gemakkelijk en dat kan niet."