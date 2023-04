Politie arresteerde 22 mensen na misdragingen bij bekerduel Feyenoord-Ajax

De politie heeft woensdagavond 22 mensen aangehouden na het uit de hand gelopen bekerduel tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Ze hebben onder meer vuurwerk afgestoken en met spullen gegooid.

Feyenoord meldde donderdagmiddag al dat 25 raddraaiers geïdentificeerd waren. Drie van hen hebben de huisregels in De Kuip overtreden, maar zijn niet aangehouden. Over de identiteit van de 22 gearresteerde personen is niets bekendgemaakt. De politie vertelt ook niet of deze mensen nog vastzitten.

In de tweede helft liep Ajax-middenvelder Davy Klaassen een hoofdwond op, doordat iemand uit het publiek een aansteker naar hem had gegooid. Deze persoon, een 32-jarige man uit Roelofarendsveen, werd nog tijdens de wedstrijd gearresteerd. Het is niet bekend of hij een van de 22 arrestanten is.