Oranjevrouwen wacht op 2 juli tegen België laatste test voor WK

De Oranjevrouwen spelen vlak voor vertrek naar Australië en Nieuw-Zeeland, waar het WK gespeeld wordt, een oefeninterland tegen België. De uitzwaaiwedstrijd wordt op 2 juli in Kerkrade afgewerkt, maakt de KNVB donderdag bekend.

"Wedstrijden tegen België brengen altijd een bijzonder gevoel met zich mee", zegt bondscoach Andries Jonker. "Het is een wedstrijd met geschiedenis en omdat de wedstrijd in Kerkrade wordt gespeeld, verwachten we veel fans van beide landen. Daarnaast treffen we met België een serieuze tegenstander in de aanloop naar het WK."

In tegenstelling tot Nederland ontbreekt België op het WK, dat van 20 juli tot en met 20 augustus duurt. De Belgen werden achter groepswinnaar Noorwegen tweede in hun kwalificatiepoule. In de daaropvolgende play-offs gingen ze onderuit tegen Portugal (1-2). Portugal is een van de drie WK-tegenstanders van Oranje, naast titelverdediger Verenigde Staten en Vietnam.

Nederland speelde in februari 2021 voor het laatst tegen België, dat momenteel negentiende op de wereldranglijst staat. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel won Oranje met 1-6. Vorig jaar verraste de ploeg van bondscoach en oud-profvoetballer Ives Serneels met een plek in de kwartfinales van het EK in Engeland.

Oranje werkt in totaal drie oefenwedstrijden af in de aanloop naar het WK. Vrijdag oefent de ploeg van Jonker in Sittard tegen Duitsland, dat vorig jaar de finale van het EK verloor van gastland Engeland. Dinsdag volgt een krachtmeting met Polen.

Vijf dagen na de oefeninterland tegen België stappen de Oranjevrouwen op het vliegtuig naar Sydney, waar in de aanloop naar het WK een tiendaags trainingskamp wordt belegd. Daarna slaat Nederland de tenten op in Nieuw-Zeeland. Daar worden ook de drie groepswedstrijden gespeeld. De eerste is op 23 juli in Dunedin tegen Portugal.