Politiechef wil kijken naar beperkingen voor thuispubliek bij voetbalduels

Politiechef Frank Paauw vindt "de tijd rijp" om te kijken naar beperkingen voor thuispubliek bij voetbalwedstrijden. Hij noemt de gebeurtenissen van woensdag tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip een "ongelofelijk dieptepunt".

De politiechef wijst erop dat de veiligheid in de stadions de verantwoordelijkheid is van de clubs. "Waar dat niet op orde is, gaan we dat gat als politie niet vullen. De tijd dat we met veel capaciteit wedstrijden in goede banen moeten leiden is voorbij."