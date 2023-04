Spelersvakbond niet verrast door incident in De Kuip: 'Hier kon je op wachten'

Voorzitter Evgeniy Levchenko van de spelersvakbond VVCS is niet verbaasd dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax uit de hand liep. Dat zegt hij donderdag in gesprek met NU.nl. Ajacied Davy Klaassen raakte woensdagavond gewond door een aansteker die werd gegooid door een Feyenoord-supporter.

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is diep- en dieptriest", zegt Levchenko, die al eerder actie eiste van de KNVB. "Dit is een van de zwaarste incidenten in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal."

Ajacied Klaassen liep een bloedende hoofdwond op. "Het was wachten op een zwaar incident", zegt Levchenko. "Iedereen had kunnen voorzien dat dit ging gebeuren. Alle betrokkenen hebben steken laten vallen."

Levchenko vindt dat de KNVB harder moet optreden, in lijn met hun eigen regels. "We zijn goed in regels bedenken, maar het uitvoeren lukt niet. Je kan je niet verschuilen achter regels die je niet naleeft. Als supporters harder gestraft worden, dan gaan anderen zeker nadenken."

FC Groningen-speler Jetro Willems incasseerde in het Eredivisie-duel met sc Heerenveen een klap van een Groningen-fan. Foto: ANP

Ook zorgen bij de spelersraad

Geweld rond voetbalwedstrijden is in Nederland een groot probleem. Levchenko kijkt jaloers naar Engeland, waar met slimme camera's wordt gewerkt om supportersgeweld tegen te gaan.

In Nederland is de KNVB bezig met een soortgelijke pilot. "Wellicht moeten we dat nu al gaan inzetten", zegt Levchenko. "Als we nu niet ingrijpen, wordt het geweld alleen maar erger."

Het incident met Klaassen staat niet op zich. Twee weken geleden kreeg FC Groningen-speler Jetro Willems in het Eredivisie-duel met sc Heerenveen een klap op zijn hoofd van een eigen supporter.

De vele incidenten zorgen bij de spelers voor een onveilig gevoel. "Toeval bestaat niet. Twee uur voor Feyenoord-Ajax zaten we om tafel met de spelersraad. Een van de agendapunten was een veilige werkomgeving voor spelers", legt Levchenko uit.