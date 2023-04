Buitenlandse media over Feyenoord-Ajax: 'Schande en nieuw dieptepunt'

Buitenlandse media zijn zeer kritisch over het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax van woensdag. Daarbij gooide een Feyenoord-fan een aansteker naar Ajacied Davy Klaassen. De wedstrijd wordt onder meer omschreven als een nieuw dieptepunt, een schande en ontspoorde rivaliteit.

De halve finale werd "overschaduwd door incidenten", bericht de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Duitse krant wijst erop dat er een speler gewond raakte en het spel eerder ook tijdelijk moest worden stopgezet vanwege rookontwikkeling door afgestoken vuurwerk. De Duitse krant Bild spreekt van een "schande" en "lelijke gebeurtenissen" tijdens de bekerwedstrijd.

De Belgische krant De Morgen heeft het over een ontspoorde wedstrijd en een "zwarte avond in De Kuip". Ook Het Laatste Nieuws spreekt van een "zwarte avond". Die krant vindt het opvallend dat Feyenoord netten ophangt "om dit soort taferelen te voorkomen", maar dat "precies" bij het stuk waar het voorwerp naar Klaassen werd gegooid geen net hing. Dat stuk werd opengehouden zodat camera's het duel beter in beeld konden brengen.

Het Australische Fox Sports schrijft dat "alle grenzen voorbij" zijn nu een speler door een aanval van een supporter bloedt terwijl "bittere rivaliteit lelijk wordt". Met het incident heeft "de grootste rivaliteit in het Nederlandse voetbal een nieuw dieptepunt bereikt", meldt Fox Sports. In Italië heeft La Gazzetta dello Sport het over "chaos" en "absurde voorvallen".