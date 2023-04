OM onderzoekt antisemitische leuzen buiten De Kuip na aangifte van CIDI

Het Rotterdamse Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoek doen naar de "schokkende" antisemitische leuzen rond de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax van woensdagavond. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gaat aangifte doen.

"Wij hebben kennisgenomen van het feit dat het CIDI aangifte gaat doen of inmiddels al heeft gedaan", bevestigde een woordvoerder van het OM. "We nemen dit zeer serieus. Het zijn schokkende teksten. De Hoge Raad heeft zich hier eerder ook over uitgesproken: dit is strafbaar."

"We gaan nu aan de hand van onder meer beelden en getuigenissen in kaart brengen wat er is gebeurd. We gaan uitzoeken wie de man was en in welke hoedanigheid hij daar stond. Of hij was ingehuurd of niet. We gaan zeer nauwkeurig onderzoek doen", zegt de OM-woordvoerder.



CIDI-directeur Naomi Mestrom bevestigde donderdagochtend dat ze aangifte ging doen van Jodenhaat buiten De Kuip. Op een podium buiten het stadion riep iemand voor de wedstrijd door een microfoon: "Hamas, Hamas, Joden aan het gas." Toegestroomde Feyenoord-fans riepen mee.

'Ik word hier moedeloos van'

Volgens Mestrom kun je niet beweren dat de supporters daarmee aartsrivaal Ajax bedoelden. "Dit heeft echt een andere lading. Ik word hier moedeloos van, voel me als een plaat die blijft hangen. Het is ronduit Jodenhaat."

"We gaan aangifte doen tegen de persoon die de microfoon in de handen had. Volgens mij zijn er prima camerabeelden. En als ze bij Feyenoord menen dat ze dit soort dingen niet meer willen, zullen ze ook meewerken."

Tijdens de wedstrijd kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd gegooid, tot bloedens toe. Het duel werd gestaakt, maar later hervat.

Mestrom hoopt dat er een "waarschuwende werking" uitgaat van de aangifte. "Het gaat om het signaal dat je hiermee afgeeft. Blijkbaar werken andere methodes niet. Met de aangifte geven we aan dat je hiermee de grens overgaat."

CIDI praat regelmatig met Feyenoord

CIDI zegt met enige regelmaat met Feyenoord te spreken over de leuzen en spreekkoren. De organisatie wil ook nu weer contact zoeken met de club. "Ik geloof in hun intenties en de initiatieven die er genomen worden om supporters duidelijk te maken dat dit niet meer kan, maar ze bereiken de supporters niet", zegt Mestrom.

"Die zullen altijd zeggen: 'We bedoelen het niet zo'. Maar de retoriek heeft doorwerking in de maatschappij. Als je dit normaal gaat vinden, dan gaat een scholier het ook normaal vinden om het in de klas te roepen."

Met Ajax is het CIDI nog niet zover. Volgens Mestrom is de Amsterdamse club "heel moeilijk te bewegen". "Die zien niet dat het hun probleem is. De geuzennaam Joden hangt rond Ajax. Dat is actie-reactie: zij noemen zich Joden. Daardoor zeggen andere clubs: 'Wij doen anti-Joodse uitspraken'."