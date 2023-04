Verdachte van verwonden Klaassen zit nog vast, kabinet wil gesprek met clubs

De 32-jarige man die woensdagavond is aangehouden voor het gooien van een aansteker naar Ajacied Davy Klaassen zit nog vast. Zijn verhoor gaat donderdag verder, zegt een politiewoordvoerder. Het kabinet wil met de KNVB, voetbalclubs, gemeenten en de politie in gesprek over het incident.

Dat laat minister Dilan Yesilgöz (Justitie) weten. Zij waarschuwt voor maatregelen. "We willen weten wat er precies is gebeurd en waar het mogelijk is misgegaan. Het is goed mogelijk dat consequenties volgen", stelt Yesilgöz. "Als je zo doorgaat, mogen thuissupporters straks ook niet meer komen."

Vanaf de tribune in de De Kuip werd tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax vermoedelijk een aansteker gegooid. Het voorwerp kwam op het hoofd van Klaassen terecht. De 32-jarige man uit Roelofarendsveen is hiervoor aangehouden.

Yesilgöz wil reconstrueren wat er precies is gebeurd. "Er zijn genoeg middelen om misdragende supporters op te sporen en te weren. Als je al die regels hebt, moet je zorgen dat ze gehandhaafd worden." Ze hoop binnenkort een beter beeld te hebben van het incident.

Mogelijk meer fans betrokken bij incident

Volgens de politiewoordvoerder is op beelden te zien dat er meer voorwerpen vanaf de tribune zijn gegooid. Mogelijk waren daar meer mensen bij betrokken. De politie doet daar onderzoek naar, zegt de woordvoerder.

Tijdens het bekerduel werd ook iemand aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. De politie kon donderdagochtend nog niet zeggen of deze verdachte nog vastzit.

De dertigjarige Klaassen liep bij het incident, dat zich voordeed in de 62e minuut, een bloedende hoofdwond op. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd een half uur stil.