Racisme, veldbetreders en bekogelingen: voetbal lijdt onder supportersgeweld

De aansteker tegen het hoofd van Davy Klaassen tijdens Feyenoord-Ajax was al het zoveelste incident op de Nederlandse velden. Een overzicht van wat er dit seizoen allemaal misging.

28 augustus: racisme jegens Brobbey

Als Brian Brobbey tijdens FC Utrecht-Ajax vlak voor rust zijn 0-2 viert, wordt hij door fanatieke supporters van de thuisploeg racistisch bejegend. Er zijn apengeluiden te horen vanaf de tribune. De spits zelf reageert vrij nuchter voor de camera van ESPN ("Het doet me niet zoveel, hoor"), maar de daders worden aangepakt. Vier mensen krijgen een landelijk stadionverbod.

Foto: Pro Shots

26 januari: veldbestorming in Groningen

Het gaat vijf minuten voor het einde van de degradatiekraker FC Groningen-SC Cambuur helemaal mis. Een groep van zo'n vijftien thuissupporters kan de 0-1-achterstand niet verkroppen en besluit verhaal te gaan halen op het veld. Ze proberen zelfs de catacomben in te komen.

Foto: Pro Shots

19 februari: rellen rond Friese derby

Na SC Cambuur-sc Heerenveen slaat de vlam buiten het stadion in de pan wanneer fans van beide clubs elkaar proberen op te zoeken. Er wordt met stenen en voorwerpen gegooid, waarbij ook onschuldig publiek wordt geraakt. De gemeente Leeuwarden is er klaar mee - het is bij Cambuur al vaker misgegaan met bezoekende supporters - en besluit voor de rest van het seizoen uitfans te weren.

Foto: Pro Shots

19 februari: chaos bij Go Ahead-FC Twente

Na twee snelle Go Ahead-goals gaat het ook in de 'Derby van het Oosten' mis. Vanuit het uitvak worden vuurwerk én stoeltjes het veld op gegooid. FC Twente-trainer Ron Jans probeert de meegereisde fans tot bedaren te brengen, maar dat lukt niet. "Ik werd triest van de haat die ik zag", zegt hij erover. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besluit de wedstrijd voor langere tijd stil te leggen.

Foto: Pro Shots

23 februari: PSV-fan belaagt Sevilla-keeper

PSV staat in het eigen Philips Stadion op het punt om Europees uitgeschakeld te worden wanneer een supporter besluit het veld op te rennen en Sevilla-keeper Marko Dmitrovic aan te vallen. Dmitrovic werkt de man naar de grond. De veldbestormer wordt snel afgevoerd en krijgt een stadionverbod van veertig jaar. PSV komt bij de UEFA weg met slechts een boete.

Foto: ANP

24 februari: FC Utrecht-keeper bekogeld

Een dag later is het ook in Rotterdam raak. Bij een verhitte editie van Sparta-FC Utrecht gooit een deel van de thuisaanhang onder meer bekers bier op het veld, waarbij Utrecht-keeper Vasilios Barkas wordt geraakt. Scheidsrechter Joey Kooij besluit een afkoelingsperiode van een minuut of tien in te lassen, waarna de wedstrijd weer verdergaat.

Foto: Pro Shots

19 maart: FC Groningen-fan slaat Willems

Een nieuw dieptepunt volgt amper een maand later, en weer is het stadion van FC Groningen het decor. Groningen-linksback Jetro Willems wil wat fanatieke supporters van zijn club tot kalmte manen, maar wordt door een van hen vol op zijn hoofd geslagen. De man wordt na de wedstrijd ingerekend door de politie. Spelersvakbond VVCS roept de KNVB naderhand op om actie te ondernemen tegen het toenemende geweld in voetbalstadions.

Foto: ANP

1 april: het zoveelste vuurwerkincident

AZ-sc Heerenveen is slechts enkele minuten oud wanneer scheidsrechter Jochem Kamphuis geen andere keuze heeft dan de wedstrijd staken. De reden: vanuit het vak met Heerenveen-fans is vuurwerk op het veld gegooid, nota bene bij een voorsprong van hun ploeg. Het is het zoveelste vuurwerkincident op de Nederlandse velden: eerder dit seizoen ging het ook al mis bij Fortuna Sittard-FC Utrecht en Willem II-FC Den Bosch.

Foto: Pro Shots

5 april: Klaassen geraakt door aansteker

Bij Feyenoord-Ajax gaat het uitgerekend mis voor het tribunedeel waar géén netten zijn geplaatst om uit het publiek gegooide voorwerpen op te vangen. Tijdens een opstootje op het veld wordt Ajacied Davy Klaassen geraakt door een aansteker, met een bloedende hoofdwond tot gevolg. De wedstrijd wordt stilgelegd en na overleg tussen alle partijen uitgespeeld. Het is het zoveelste incident op de toch al vrij lange lijst.