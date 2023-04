Ten Hag lyrisch over Rashford en United na welkome zege: 'We speelden briljant'

Erik ten Hag is lyrisch over Marcus Rashford en Manchester United na de eerste competitiezege van zijn ploeg in anderhalve maand. 'The Red Devils' wonnen woensdag met 1-0 van Brentford.

"Het was een geweldige prestatie", zei Ten Hag na afloop tegen BBC Sport. "In de eerste helft speelden we briljant voetbal en dat is niet makkelijk tegen een ploeg als Brentford. Ze spelen erg compact en zakken ver terug."

Ook na rust was Manchester United volgens de 53-jarige coach superieur. "Toen hebben we misschien één kans weggegeven. Dan kan je wel zeggen dat je écht goed gespeeld hebt."

In de eerste helft maakte Rashford het enige doelpunt van de wedstrijd. De Engelse aanvaller maakte alweer zijn elfde competitietreffer sinds het WK. Alleen Napoli-aanvaller Victor Osimhen (twaalf goals) was sindsdien vaker trefzeker in Europa.

"Hij is heel goed, maar we kunnen elke wedstrijd wel over hem praten", zei Ten Hag over Rashford. "Als hij een keer niet in de wedstrijd zit, heeft dat meteen effect op ons. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en doet dat ook."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'We toonden nu wel passie en verlangen om te winnen'

Manchester United boekte tegen Brentford de eerste competitiezege sinds 19 februari. Daarna volgde een pak slaag tegen Liverpool (7-0), een gelijkspel tegen Southampton (0-0) en een nederlaag bij Newcastle United (2-0).

Ten Hag merkte het verschil met afgelopen zondag, toen zijn ploeg weinig had in te brengen tegen Newcastle. "We toonden nu wel de passie en het verlangen om te winnen. Dit geeft ons weer energie en dat hebben we hard nodig voor de volgende wedstrijden."