Chelsea baart opzien door Lampard terug te halen als interim-manager

Frank Lampard keert na ruim twee jaar verrassend terug bij Chelsea. De clubicoon is donderdag aangesteld als interim-manager. Hij is de tijdelijke opvolger van de ontslagen Graham Potter.

De keuze voor Lampard is opmerkelijk, want de voormalige topmiddenvelder werd in januari 2021 nog ontslagen door Chelsea. De club zag het toen na anderhalf seizoen niet meer in hem zitten.

Lampard was sinds eind januari weer beschikbaar. De 44-jarige Engelsman werd toen wegens slechte resultaten ontslagen bij Everton. Hij was nog geen jaar in dienst bij 'The Toffees'.

"We zijn toe aan duidelijkheid en stabiliteit voor de rest van het seizoen. Frank heeft alle eigenschappen en kwaliteiten om ons de rest van dit seizoen te leiden", zegt Chelsea-eigenaar Todd Boehly over het terughalen van Lampard.

Lampard is Chelsea-icoon

Als speler was Lampard zeer succesvol met Chelsea, de club die hij tussen 2001 en 2014 diende. Hij won onder meer de Champions League en Europa League met Londense topclub, waarmee hij ook drie landstitels pakte.

Potter werd zondag als twaalfde Premier League-manager op straat gezet door Chelsea. Ondanks de vele investeringen dit seizoen - in totaal zo'n 600 miljoen euro - vallen de prestaties van de club flink tegen.