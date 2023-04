Ancelotti looft Clásico-uitblinker Benzema: 'Hij kan nóg een Gouden Bal winnen'

Trainer Carlo Ancelotti heeft nog maar eens de loftrompet gestoken over Karim Benzema. De Franse topspits loodste Real Madrid woensdagavond met een hattrick langs FC Barcelona (0-4) en daarmee naar de bekerfinale.

Benzema, die dit seizoen geregeld blessures heeft, scoorde zondag in de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid ook al drie keer. Volgens Ancelotti is dat mede te danken aan de interlandperiode, waarin de bij Frankrijk gestopte Benzema verder fit is geworden.

"Hij heeft de knop omgezet. Het werk dat hij tijdens de interlandperiode heeft gedaan, is heel goed voor hem geweest", zei Ancelotti na de ruime overwinning in Camp Nou.

"Als hij fysiek in orde is, maakt hij met zijn uitzonderlijke kwaliteiten het verschil. Hij kan nóg een Gouden Bal winnen. Hij is gewoon een van de beste aanvallers ter wereld."

Benzema werd in oktober 2022 voor het eerst in zijn carrière uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij werd daarmee bekroond voor een topseizoen bij Real, waarmee hij kampioen werd en de Champions League won. Ook dit seizoen is de 35-jarige spits weer op dreef.

Xavi relativeert pijnlijke nederlaag

Ancelotti's collega Xavi was logischerwijs minder vrolijk na de 0-4-uitslag. Toch plaatste de trainer van FC Barcelona de pijnlijke nederlaag tegen de aartsrivaal in perspectief.

"Vorig jaar wonnen wíj́ met 0-4 en pakten we geen prijzen. Dit jaar kunnen we kampioen worden. We hebben vandaag alles gegeven. Wat dat betreft ben ik trots op mijn spelers", zei de oud-topmiddenvelder.

"Of dit mijn slechtste avond als trainer is? Nee. Mijn ploeg heeft karakter getoond. We mogen niet vergeten waar we vandaan komen. En we speelden tegen de landskampioen en Champions League-winnaar."