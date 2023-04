Veelbesproken Yilmaz weet niet of hij volgend seizoen nog voor Fortuna speelt

Burak Yilmaz weet niet of hij ook na de zomer nog speler van Fortuna Sittard is. De veelbesproken topspits maakt het seizoen ondanks de commotie van de afgelopen dagen in ieder geval wél af bij de Eredivisionist.

Yilmaz zorgde zaterdag na het gewonnen thuisduel met FC Groningen (3-1) voor opschudding met een bericht op Instagram, waarin hij ondanks zijn tot medio 2024 lopende contract per direct afscheid leek te nemen van Fortuna.

Woensdag meldde de 37-jarige Yilmaz zich weer op het trainingsveld in Limburg. De veelvoudig international van Turkije weet alleen niet of hij dat volgend seizoen ook nog doet.

"Ik heb nog geen keuze gemaakt", zegt hij op de site van zijn club. "We hebben nog zeven wedstrijden en dan zit het seizoen er normaal gesproken op. Ik wil de komende maanden gebruiken om na te denken over mijn toekomst, zodat ik straks een keuze maak waar ik volledig achter sta."

'Alle emoties kwamen bij elkaar'

Yilmaz heeft wel een verklaring voor zijn Instagram-bericht. "Het was een moment waarop alle emoties bij elkaar kwamen, ook frustratie omdat niet alles is gelopen zoals gehoopt", zegt de spits, die de zege op FC Groningen "een belangrijke stap in de strijd om handhaving" noemt.

"Nu we er goed opstaan moeten we ook durven vooruit te kijken. Met oog op volgend seizoen is het daarom wellicht goed om andere spelers minuten te laten maken. Dat was eigenlijk de boodschap van het bericht op mijn Instagram."

Naast de commotie rond Yilmaz was er in de afgelopen dagen bij Fortuna onrust over de salarissen, die te laat werden gestort. Dinsdag gebeurde dat alsnog. Volgens de club ging het om een incident.