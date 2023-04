Slot spreekt van zwarte bladzijde Feyenoord: 'Had gesnapt als Ajax niet verder wilde'

Feyenoord-trainer Arne Slot had het begrepen als Ajax woensdag in Kuip geweigerd had de halve finale van het KNVB-bekertoernooi uit te spelen. Nadat Davy Klaassen was geraakt door een aansteker uit het publiek lag het duel bijna een halfuur stil, maar de ploegen gingen door en Ajax won met 1-2.

"Ik had het gesnapt als Ajax niet verder had gewild", zei Slot na de beladen Klassieker op een persconferentie in De Kuip. "Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat hun gedachte was. Het is niet normaal als een speler geraakt wordt en met bloed van het veld gaat."

De Klassieker werd zelfs twee keer tijdelijk gestaakt. Na een halve minuut was zwaar vuurwerk en extreme rookontwikkeling aanleiding voor scheidsrechter Allard Lindhout om de wedstrijd enkele minuten stil te leggen, waarna het in de 63e minuut nog erger werd. Het hoofd van Klaassen bloedde flink door de aansteker. Slot veroordeelde het incident uiteraard en vertelde dat het al eerder mis had kunnen gaan.

"Het was niet het eerste incident. Toen Ajax-spelers warmliepen, kregen ze van alles naar hun hoofd. Zoals ik het zag waren dat alleen geen aanstekers, maar vooral bierglazen en andere dingen waar je ook niet mee moet gooien."

Davy Klaassen met bebloed hoofd, nadat hij geraakt is door een aansteker. Foto: Getty Images

'Hoop dat andere mensen ook gepakt worden'

Uiteindelijk lag de wedstrijd zo'n 28 minuten stil, waarin door de clubs en de autoriteiten werd overlegd over wat er moest gebeuren.

"Ik had het niet raar gevonden als Ajax had gezegd: Het is mooi geweest. Des te groter het compliment dat ze bereid waren door te gaan.", vervolgde Slot. "En dat is uiteindelijk ook goed voor Ajax geweest, want ze hebben de finale gehaald."

Overigens is de supporter die de aansteker gooide inmiddels aangehouden. Als het aan Slot ligt blijft het daar niet bij. "Ik hoop dat de andere mensen die iets gegooid hebben ook gepakt worden. Deze mensen helpen ons niet. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is vanavond, een zwarte bladzijde voor de club."