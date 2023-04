Boze Klaassen wilde Klassieker niet laten staken: 'Want dan hebben ze je'

Davy Klaassen is blij dat de halve finale van de beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2) woensdag niet definitief werd gestaakt nadat de middenvelder werd geraakt door een aansteker uit het publiek.

"Ik wilde niet stoppen, ik wilde niet weglopen. Dan hebben ze je. Dat laat ik niet toe", zei Klaassen na afloop bij ESPN. "Ja, dit gaat alle perken de buiten. Als wij hier spelen, zijn het altijd gekke wedstrijden. Maar dit hadden we niet verwacht."

In de 62e minuut ontstond een opstootje tussen de spelers van Feyenoord en Ajax. De uitploeg stond op dat moment met 1-2 voor. Het publiek gooide voorwerpen naar de spelers en Klaassen werd op zijn achterhoofd geraakt door een aansteker.

"Op een gegeven moment voelde ik iets op mijn hoofd, best wel hard. Ik had ook pijn. Daarna kwam de enorme boosheid bij mij. Pas toen wees een speler van Feyenoord mij erop dat ik best wel flink bloedde."

Klaassen heeft geen ernstig letsel

Na een klein half uur werd de wedstrijd hervat met Klaassen op het veld, maar na enkele minuten viel de middenvelder weer uit. "Ik voelde een kloppend gevoel in mijn hoofd. Dan heeft dapper doorgaan niet zo veel zin. Het gaat nu wel prima. En gelukkig hebben we gewonnen."

Klaassen kon nog niet zeggen of hij aangifte gaat doen. "Dat moet ik nog even overleggen. Dat is nu niet het eerste waar ik aan denk."

Ajax gaat wel aangifte doen. De politie hield nog tijdens de wedstrijd een 32-jarige man uit Roelofarendsveen aan. De man is overgebracht naar een politiebureau. "We doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd en gegooid", zegt een woordvoerder tegen ANP.