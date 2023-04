Te Kloese biedt Klaassen namens Feyenoord excuses aan: 'Het veld is heilig'

Algemeen directeur Dennis te Kloese heeft woensdagavond namens Feyenoord excuses gemaakt aan Davy Klaassen voor het wangedrag van enkele toeschouwers. De middenvelder van Ajax kreeg na een uur spelen in de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi een aansteker op zijn achterhoofd gegooid, wat leidde tot een flinke wond.

De wedstrijd lag daarna een half uur stil. Toen het duel werd hervat probeerde Klaassen nog wel door te spelen, maar de middenvelder moest zich na twee minuten alsnog laten vervangen. De vermoedelijke dader werd al snel gearresteerd.

"Het veld is heilig, de spelers die daarop staan moeten zich altijd veilig voelen", zei Te Kloese bij ESPN, nadat hij persoonlijk excuses had gemaakt aan Klaassen. "We weten dat de sfeer buiten het veld grimmig kan zijn. Maar dat mag nooit ten koste van een speler gaan. Excuses namens ons aan Klaassen zijn wel op z'n plaats."

Begin dit jaar hingen bij de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax hoge netten rond het hele veld in De Kuip. Woensdag was dat aan één kant van het veld niet het geval, zodat de tv-camera's vrij beeld hadden. Juist vanaf die kant werd een voorwerp op het hoofd van Klaassen gegooid.

"We dachten na de vorige keer dat het nu mogelijk was om een deel van de netten weg te halen", aldus Te Kloese. "De camera had zo beter zicht. Maar we zien dat dit dus niet kan. Dat is een heel trieste, maar harde constatering."

Davy Klaassen moest met een hoofdwond het veld verlaten. Foto: Pro Shots

'Enige positieve punt is dat dader is gepakt'

Volgens Te Kloese wilde zowel Feyenoord als Ajax na overleg graag door voetballen. "Daar wil ik Ajax ook voor bedanken", vervolgde Te Kloese. "En verder is het enige positieve punt dat de dader meteen is gepakt."

"De sancties zullen voor hem niet mals zijn. Verder denk ik niet dat er een snelle oplossing is voor dit probleem, anders hadden we die al lang ingevoerd. We moeten alles evalueren en analyseren wat goed is gegaan en wat niet. Ik zal vannacht niet rustig slapen."