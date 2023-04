KNVB spreekt van nieuw dieptepunt na wantoestanden tijdens Klassieker

De KNVB vindt dat woensdag in De Kuip "opnieuw een dieptepunt is bereikt" wat betreft supportersperikelen in de voetbalstadions. Tijdens de halve finale van het bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax (1-2) kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen vanuit het publiek een aansteker op zijn hoofd gegooid.

De dertigjarige Klaassen liep een bloedende hoofdwond op. De wedstrijd lag daarna een half uur stil. Toen het duel werd hervat probeerde Klaassen nog wel door te spelen, maar de middenvelder moest zich na twee minuten alsnog laten vervangen. De vermoedelijke dader werd al snel gearresteerd.

Het is "krankzinnig dat spelers op het veld kennelijk niet veilig zijn", schrijft de KNVB in een reactie. "Vooral omdat duizenden mensen naar het stadion gaan om diezelfde spelers te zien voetballen."

"Onlangs is een speler door een supporter geslagen en nu is er opnieuw een dieptepunt bereikt", schrijft de voetbalbond. Jetro Willems van FC Groningen kreeg enkele weken geleden tijdens een wedstrijd een klap van een toeschouwer. Willems deed aangifte bij de politie.

Davy Klaassen moest zich laten vervangen nadat hij werd geraakt door een aansteker. Foto: Pro Shots

'Als je komt om te rellen, blijf dan vooral weg'

"Natuurlijk nemen clubs en organisaties voorzorgsmaatregelen, maar het begint bij de intenties van de daders", stelt de bond. "Als je niet voor het voetbal naar het stadion komt maar om te rellen, blijf dan vooral weg. Het voetbal, de clubs, de echte supporters en de spelers zijn beter af zonder jou."

De KNVB laat weten dat de bond de gebeurtenissen in De Kuip "uiteraard" onderzoekt. "Met als gezamenlijk doel de daders te bestraffen."