Manchester United beëindigt zonder Weghorst slechte reeks in Premier League

Manchester United heeft woensdag met moeite gewonnen van Brentford in de Premier League. Zonder de gepasseerde Wout Weghorst won de ploeg van Erik ten Hag dankzij een treffer van Marcus Rashford: 1-0. United had de drie voorgaande competitieduels niet gewonnen en niet gescoord.

Rashford zette de thuisploeg na iets minder dan een half uur op voorsprong. De aanvaller rondde af nadat Marcel Sabitzer de bal had teruggelegd.

Weghorst zat op de bank. De Nederlandse spits had de laatste negentien duels in de basis gestaan. Tyrell Malacia viel vlak voor rust al in.