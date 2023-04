Real Madrid haalt bekerfinale dankzij grote zege op onmachtig FC Barcelona

Real Madrid heeft zich woensdagavond op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van het Spaanse bekertoernooi. De ploeg van Carlo Ancelotti triomfeerde mede dankzij een hattrick van Karim Benzema met liefst 0-4 bij FC Barcelona.

De eerste ontmoeting werd een maand geleden nog met 0-1 gewonnen door de Catalanen, die het woensdag zonder de geblesseerde Frenkie de Jong moesten stellen.

Ondanks die voordelige marge kroop FC Barcelona niet in zijn schulp. Het team van Xavi probeerde het spel te maken, maar erg veel mogelijkheden dwong de thuisploeg niet af.

Veel combinaties mislukten, waardoor Robert Lewandowski zelden in stelling werd gebracht. De keer dat dit na een kwartier wel gebeurde, loste de Pool een matig schot.

Real Madrid leunde achterover en was van meet af aan erg dreigend vanuit de omschakeling met de razendsnelle Rodrygo en Vinícius Júnior. Die laatste werd maar nipt van scoren weerhouden door een knappe ingreep van Ronald Araújo.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Real Madrid loopt razendsnel uit

Het was ook uit een counter dat 'De Koninklijke' vlak voor rust de score opende. Na een aanval over rechts belandde de bal voor de voeten van Vinícius Júnior, die via Jules Koundé doel trof.

Bij deze goal stond het achterin niet goed bij FC Barcelona en dat was ook het geval bij de 0-2 kort na de hervatting. Luka Modric kon zomaar oprukken en op aangeven van de 37-jarige Kroaat schoot Benzema overtuigend raak.

De Fransman kreeg Camp Nou in de 58e minuut nog een keer stil, nu door uit een strafschop voor de 0-3 te zorgen. De penalty werd veroorzaakt door Franck Kessié, die een overtreding maakte op Vinícius Júnior.

De derde goal van Real Madrid haalde de angel uit de wedstrijd, ook omdat FC Barcelona een complete offday beleefde. Met het completeren van zijn hattrick vergrootte Benzema tien minuten voor tijd het leed van de thuisploeg. Andermaal profiteerde Real Madrid van de zee aan ruimte die FC Barcelona weggaf.

Osasuna tegenstander Real Madrid in finale

In de eindstrijd op 6 mei in Sevilla duelleert Real Madrid met Osasuna, dat dinsdag zorgde voor de uitschakeling van Athletic Club. De ploeg uit de hoofdstad won in 2014 voor het laatst de Spaanse beker.

'De Koninklijke' kijkt in La Liga tegen een achterstand van twaalf punten op de eeuwige rivaal aan. FC Barcelona is niet meer actief in Europees verband, waar Real Madrid later deze maand strijdt met Chelsea om een plek bij de laatste vier in de Champions League.