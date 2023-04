Vermoedelijke gooier aansteker aangehouden in De Kuip, Ajax doet aangifte

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Feyenoord-aanhanger die tijdens de halve finale van het KNVB-bekertoernooi vanaf de tribune in De Kuip vermoedelijk de aansteker gooide naar Ajax-speler Davy Klaassen is woensdagavond aangehouden door de politie. Ajax heeft aangekondigd aangifte te gaan doen.

De man die verdacht wordt is een 32-jarige inwoner van Roelofarendsveen, schrijft de politie Rotterdam op Twitter . Hij is overgebracht naar een politiebureau, meldt een woordvoerder.

De man werd niet lang na het incident opgepakt. Dat bij geweld in het stadion zo snel al een verdachte wordt aangehouden, is vrij uitzonderlijk.

Klaassen werd in de 62e minuut van de Klassieker in Rotterdam op het hoofd geraakt en bloedde flink. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd direct stil.

Het was de vraag of er nog verder gespeeld zou worden, maar na iets meer dan een half uur werd de wedstrijd hervat. Ajax won met 1-2 en plaatste zich zo voor de bekerfinale.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De Klassieker werd ook in de beginfase al stilgelegd. Supporters staken achter het doel een grote hoeveelheid vuurwerk af, wat leidde tot enorm veel rookontwikkeling. Vervolgens ging het in de de tweede helft dus weer mis.

Klaassen werd geraakt aan de enige kant van De Kuip waar geen netten voor de tribunes hingen. De reden was dat de camera's daar stonden en die moesten het duel goed in beeld kunnen brengen.

Toen Feyenoord en Ajax elkaar in januari in de Eredivisie troffen, hingen er wel netten door het hele stadion. Het gevolg was dat televisiekijkers klaagden.