Ajax verslaat Feyenoord in door wangedrag fans ontsierde halve finale KNVB-beker

Ajax heeft woensdag in een door fans ontsierde Klassieker de finale van het KNVB-bekertoernooi gehaald. De Amsterdammers wonnen met 2-1 in De Kuip, nadat het duel door wangedrag van de fans tot twee keer toe was stilgelegd.

De eerste keer dat de wedstrijd gestaakt werd was na 21 seconden. De thuissupporters staken achter het doel een grote hoeveelheid vuurwerk af, wat leidde tot enorm veel rookontwikkeling.

De tweede keer was in de 61e minuut, ditmaal omdat een supporter een aansteker op het hoofd van Davy Klaassen gooide. De Ajax-middenvelder bloedde flink. Na een afkoelingsperiode van bijna een half uur ging de wedstrijd weer verder. De vermoedelijke dader werd al snel gearresteerd.

De 2-1-eindstand stond op dat moment al op het scorebord. Dusan Tadic maakte in de veertiende minuut de 0-1 voor Ajax en op slag van rust kopte Feyenoord-spits Santiago Giménez de 1-1 binnen.

Zes minuten na rust maakte Klaassen de 2-1 en dat bleek voor Ajax genoeg om voor de 28e keer de bekerfinale te halen. De tegenstander op 30 april is PSV, dat dinsdag met 1-2 won bij SV Spakenburg.

De eindstrijd is daarmee een kopie van vorig seizoen, toen de Eindhovenaren met 1-2 wonnen. Ajax-middenvelder Kenneth Taylor zal er dit keer door een schorsing niet bij zijn, want hij kreeg in de zesde minuut van de extra tijd rood.

Feyenoord-Ajax werd vanwege extreme rookontwikkeling al binnen een halve minuut stilgelegd. Foto: ANP

Duel stilgelegd vanwege extreme rook

De 195e editie van De Klassieker kende woensdagavond dus een bizar begin. Direct na de aftrap staken fans achter het doel van Feyenoord veel vuurwerk af, met extreme rookontwikkeling tot gevolg. Scheidsrechter Allard Lindhout kon niet anders doen dan de wedstrijd na 21 seconden stilleggen.

Het duurde een paar minuten tot het duel hervat kon worden. Vervolgens was de eerste grote kans voor Feyenoord. Giménez ontsnapte aan de Ajax-verdedigers, maar de Mexicaanse spits kreeg de bal niet langs Ajax-doelman Gerónimo Rulli.

In de veertiende minuut was het aan de andere kant wel raak. De voorzet was van Ajax-rechtsback Jorge Sánchez en doordat Feyenoorders Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh tegen elkaar botsten, kwam de bal bij Tadic. De captain van de bezoekers rondde beheerst af (0-1).

In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor Feyenoord. Jahanbakhsh liet de grootste kans onbenut door een voorzet van Quilindschy Hartman tegen de paal te schieten. De Eredivisie-koploper was ook sterker, maar Ajax leek stand te houden. In de extra tijd van de eerste helft was het dan toch raak voor Feyenoord. Een prachtige voorzet van Jahanbakhsh werd binnengekopt door Giménez (1-1).

John de Wolf riep het publiek in De Kuip op "het verstand te gebruiken". Foto: ANP

De Wolf spreekt publiek toe

Aan het begin van de tweede helft wilde Feyenoord meer. De thuisploeg gaf meteen druk, maar in de 51e minuut was het Ajax dat weer op voorsprong kwam. Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther redde knap op de pogingen van Steven Bergwijn en Tadic, waarna hij geen antwoord had op de inzet van Klaassen. De meegelopen middenvelder schoot de rebound overtuigend binnen (1-2).

Tien minuten later ging het voor de tweede keer mis met supporters. Bij een opstootje aan de zijkant, precies op de plek waar vanwege de tv-camera's geen net hing, werd Klaassen geraakt door een aansteker uit het publiek. Het hoofd van de middenvelder bloedde en weer werd de wedstrijd stilgelegd.

Ditmaal was het de vraag of er nog verder gespeeld ging worden. Clubicoon en assistent-trainer John de Wolf van Feyenoord pakte de microfoon en riep de supporters op "het verstand te gebruiken". In totaal lag de wedstrijd 28 minuten stil, maar daarna ging de Klassieker toch weer verder.