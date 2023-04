Feyenoord-Ajax twee keer stilgelegd door rook en bekogeling Klaassen

De halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax werd woensdag twee keer stilgelegd. Vlak na de aftrap lag het duel enkele minuten stil door een enorme rookontwikkeling, terwijl scheidsrechter Allard Lindhout het duel na rust korte tijd opnieuw stopte. Davy Klaassen had een aansteker tegen zijn hoofd gekregen vanuit het publiek en bloedde hevig.

Het duel in De Kuip was nog geen 23 seconden bezig of het duel werd stilgelegd door de grote hoeveelheid vuurwerk die werd afgestoken in De Kuip.