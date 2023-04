Fans Liverpool klagen UEFA aan na chaos in Champions League-finale

Bijna negenhonderd Liverpool-fans hebben de UEFA aangeklaagd na de chaos rond de Champions League-finale tussen hun club en Real Madrid in Parijs vorig jaar mei. Verschillende fans raakten in het tumult gewond en werden na de wedstrijd belaagd en beroofd.

Het liep in Parijs voor het duel al uit de hand, vermoedelijk doordat er veel ongeldige toegangsbewijzen in omloop waren. Duizenden fans kwamen het stadion niet in. Omdat sommige fans over de hekken probeerden te klimmen, gebruikte de Franse politie traangas om ze tegen te houden. Veel onschuldige mensen werden daar de dupe van.