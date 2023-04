Ajax begint zonder Brobbey aan bekerkraker, Idrissi terug bij Feyenoord

Oussama Idrissi keert woensdag terug in de basiself van Feyenoord voor de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax in De Kuip. Bij de Amsterdammers heeft Steven Bergwijn weer een basisplaats. Dat gaat ten koste van Brian Brobbey.

Idrissi was afgelopen zondag bij de competitiezege van Feyenoord op Sparta Rotterdam (1-3) nog geschorst. Nu neemt de buitenspeler de plaats weer in van Igor Paixão. Idrissi vormt het aanvallende trio met Alireza Jahanbakhsh en spits Santiago Giménez.

De laatste keer dat Feyenoord de eindstrijd haalde was in 2018. Toen won de Rotterdamse club met 3-0 van AZ. Ajax bereikte in drie van de laatste vier seizoenen de finale en won de 'dennenappel' in 2019 en 2021. Vorig seizoen bleek PSV in de finale met 2-1 te sterk.